Брянск, , 10:13 — REGNUM Кредитование физических и юридических лиц несколько лет незаконно проводил один из автосалонов в Брянске. По данным следствия, ущерб от деятельности составляет не менее 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Незаконные банковские операции осуществляли с 2015 по 2019 годы двое жителей Брянской области. Злоумышленники действовали без лицензии, противозаконная деятельность маскировалась под работу автосалона на улице Речной в Брянске, при этом организация не имела официальной регистрации.

«По версии следствия, обвиняемые брали у граждан под проценты денежные средства, которые впоследствии выдавали другим гражданам под более высокие проценты, а также под залог движимого имущества. Взятые у граждан денежные средства возвращены не были, лишь в отдельных случаях выплачивались обещанные проценты за использование», — уточнили в полиции.

Ущерб потерпевшим оценивается не менее чем в 10 млн рублей. Кроме того в полиции отрабатывают версию, что ряд оставленных в залог автомобилей были незаконно проданы.

Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.