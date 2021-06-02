Оренбург, , 10:09 — REGNUM На территории шести районов Оренбургской области в лесах с 1 июня началась хитмобработка хвойных деревьев. На 21 день устанавливается запрет посещение лесов, выпас животных, сбор лекарственных трав, ягод, грибов, запрещается размещение пасек, вылет пчел. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Обработка проводится в лесничествах Акбулакского, Домбаровского, Соль-Илецкого, Сорочинского, Первомайского и Шарлыкского районов и направлена на борьбу с пилильщиком-ткачом звёздчатым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае из-за нашествия полчищ непарного шелкопряда в восьми муниципальных образования Оренбуржья объявили режим ЧС и применили химикаты.

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