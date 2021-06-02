Таганрог, Ростовская область, , 10:07 — REGNUM Заместителем главы администрации Таганрога (Ростовская область) по вопросам городского хозяйства назначен Александр Рябых. Соответствующий документ подписал сити-менеджер приморского города Андрей Лисицкий.

Управленец в 2006 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Городской кадастр». С 2011 года занимал различные должности муниципальной службы Ростова-на-Дону, был задействован в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Около трёх лет занимал пост заместителя главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

ИА REGNUM напоминает, что предшественник Александра Рябых покинул пост в конце апреля 2021 года. Вячеслав Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он курировал вопросы ЖКХ в Таганроге с 2017 года.