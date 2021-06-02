Тирасполь, , 10:12 — REGNUM В ходе 544 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 249 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 705 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 46 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1169 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 166 исследований на SARS-CoV-2 и выявили десять случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 46 человек.

Напомним, в Приднестровье вакцинация от COVID-19 стартовала 6 мая. Первый препарат, который в республике начали использовать, была российская вакцина «Спутник V». Ей, согласно последним данным, хотя бы один раз привились около 30 тыс. человек. Также в Приднестровье используют вакцины Pfizer и AstraZeneca.

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