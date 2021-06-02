Майкоп, , 10:05 — REGNUM В Адыгее произошел трагический случай во время рыбалки. В поселке Спокойный Майкопского района погиб семилетний мальчик. Он вместе с отцом ловил рыбу в местном пруду. По данному факту ведется проверка, сообщили 2 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел днем 1 июня на одной из баз отдыха. Отец с сыном на пирсе ловили рыбу. Мужчина отлучился на десять минут в гостевой домик, а по возвращении не обнаружил мальчика на берегу. В пруду была обнаружена обувь семилетнего ребенка.

Были организованы спасательно-поисковые работы в водоеме, спустя время обнаружили тело мальчика без признаков жизни. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.