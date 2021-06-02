2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Наталия Николаева, , 10:42 — REGNUM В польском Вроцлаве прошёл контрольный матч между сборными России и Польши по футболу, который завершился со счётом 1:1. Он проходил в рамках подготовки Евро-2020, который был перенесён в прошлом году на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Товарищеский матч вызвал большой резонанс в России: пользователи сыпали эмоциональными комментариями — от безусловной поддержки российской команды и веры в победу на предстоящих чемпионатах до мрачных и саркастичных постов о качестве подготовки спортсменов.

Футбол John Fischer

Одни пользователи, оставившие комментарии в социальных сетях, считают слабыми левый и правый фланги, другие сравнивали матч с тренировкой, где игроки выкладываются вполсилы, что «даже комментаторы шутят над нами». И удивляются, как «вообще гол забили». Третьи с ними не соглашаются, заверяя, что «есть ещё порох», да и «если не нравится — не смотрите». Им вторят, что в отличие от российских футболистов «польская сборная грязно играла, но ни одной жёлтой карточки не получила».

Футболисты сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Слабенько, с такой игрой даже за третье место на «Евро» бороться не будем», — согласен Дмитрий С.

«С такой игрой на «Евро» будет полный провал», — солидарен Владислав П.

«Это же прорыв!.. Хоть с разгромным счётом не проиграли!» — восклицает Стас К.

«Ну, не позорное поражение — уже победа, пусть и в ничего не решающем матче», — считает norfold.

«Польские резервисты играли лучше», — бросает пользователь Жигулёвское П.

«Читаю и удивляюсь, ребят. Такое ощущение, что сборная всю жизнь играла, как Испания, Германия, Франция, а сейчас — как Андорра. Это наш реальный уровень. Но и на нём Головин, Миранчук и Караваев смотрятся здорово!» — охлаждает пыл критиков Антон Д.

«Дзюба хорош. Одно огорчает: кроме Артёма, все боятся бить двумя ногами», — сожалеет Unce Lav.

«Футбол в России ужасен сам по себе, — категорично полагает пользователь Tyler D, считая, что уровень подготовки футболистов ежегодно падает. — Из светлых «пятен», пожалуй, только Головин, но один в поле не воин».

«Не понимаю, как можно надеяться на яркие победы, если Россия — не футбольная страна, даже наш хоккей уже хромает», — замечает Robin G.

Ряд негативных откликов в сети получили комментаторы матча, также критика досталась и тренеру Станиславу Черчесову.

«Выводы после игры тренерский штаб, безусловно, сделает. То, что лежит на самой поверхности, — не пропустить такой же быстрый гол от бельгийцев 12 июня. А 2 июня узнаем, кого Черчесов «отцепил» от сборной», — рассуждает Павел И.

«Может, Черчесов запланирует победу… Хоть раз?» — ставит вопросы Alex S, прочитав комментарий о тренерских планах на «Евро».

"Черчесов готовит страшный сюрприз для соперников», — прогнозирует Анатолий С.

Многие пользователи заступаются за российскую команду, сдержанно отмечая, что на поле были не все сильные игроки, а потому «парни нормально играли». Более эмоциональные фанаты называют матч «застрельным и многообещающим».

Болельщик

«Играли довольно неплохо! Если ещё учесть, что это только просмотр игроков», — даёт оценку Елизавета М.

«Матч товарищеский, нужно посмотреть на всех игроков, тактику наигрывать», — парирует замечания критиков Дима Б.

«Это ещё Левандовски не вышел! С Бельгией будет 1:9», — горячится Леха Д., не уточняя, в чью именно пользу.

«Обожаю эту команду. Я один из сторонников России», — оставляет комментарий Acham D.

«У нас хорошая команда, но к ней нужен хороший тренер», — полагает Ирек З.

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