Севастополь, , 10:03 — REGNUM Платные парковки заработали в центральной части Севастополя, а также в Балаклаве с 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства города.

Организовано около тысячи платных парковочных мест, около 10% от их количества предназначены для стоянки автомобилей льготных категорий граждан. Стоимость часа парковки в центре Севастополя составляет 35 рублей, в Балаклаве — 50 рублей. Оплатить можно наличными через терминалы, банковской картой через паркоматы, через мобильное приложение, в личном кабинете или через sms.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о запуске платных парковок заявила глава администрации Ялты Янина Павленко. Власти рассчитывают на годовой доход от платного парковочного пространства не менее 62 млн рублей.