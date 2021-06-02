Москва, , 10:02 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (88%) выступают за ограничение правил оборота оружия частным лицам, приводит данные «Левада-центр».

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Из них предлагают полностью запретить частный оборот оружия (кроме отдельных специализированных групп — охотники, сотрудники ЧОПов и др.) 45% опрошенных.

За существенное ужесточение правил получения разрешений на оружие выступают 43%. Полагают, что не нужно ужесточать правила продажи оружия частным лицам только 10% опрошенных.

Опрос проведен 20−26 мая 2021 года среди 1620 граждане РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия после стрельбы в одной из школ Казани.

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