Тегеран, , 10:01 — REGNUM В Иране в водах у южной части страны загорелся и затонул корабль иранских военно-морских сил, сообщает 2 июня агентство Mehr.

Отмечается, что судно Khark, используемое для содействия ВМС и обучения новобранцев, несколько дней назад отправилось в международные воды.

Накануне, 1 июня, на судне произошел пожар, огонь вспыхнул в одной из систем корабля.

Все курсанты смогли покинуть корабль, после чего судно начали тушить. Однако спасти корабль не удалось и он затонул. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте корпус иранского грузового судна Shahr-e Kord был поврежден в результате теракта в международных водах Средиземного моря. После попадания взрывоопасного предмета на корабль вспыхнул пожар, который был немедленно потушен своевременными усилиями командира корабля и экипажа.

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