Горно-Алтайск, , 10:00 — REGNUM В Республике Алтай в 2020 году дошкольные учреждения посещали более 14 761 ребёнок или 63,5% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, охват дошкольным образованием за последние пять лет в регионе увеличился на 8,7%.

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«В основном, дошкольное обучение в республике организовано на базе самостоятельных детских садов — 9137 детей, группы дошкольного образования, созданные при общеобразовательных школах и организациях при иных юридических лицах, посещали 5624 ребенка», — отметили в службе статистики.

Добавим, что всего в 2020 году в республике родилось 2933 ребёнка, из них 793 в Горно-Алтайске. Это на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Среди родившихся мальчиков на 231 больше, чем девочек.