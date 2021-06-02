Джакарта, , 10:00 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито попросил местное правительство и общественность работать вместе, чтобы предотвратить появление новых штаммов коронавируса в Индонезии, сообщает Kompas.

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По его словам, 4 из 8 штаммов коронавируса выявлены почти во всех провинциях страны.

Вику Адисасмито назвал меры, необходимые для предотвращения появления новых штаммов коронавируса. Во-первых, проведение эффективных тестов на COVID-19 и введение обязательного карантина для прибывающих из-за рубежа. Кроме того, обеспечение соблюдения санитарного протокола во всех секторах и сферах деятельности.

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