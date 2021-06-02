Анкара, 2 июня 2021, 10:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал напряженность, возникшую в турецко-американских отношениях, с признанием президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Об этом турецкий лидер сообщил 2 июня в интервью телеканалу TRT.
Глава турецкого государства обратил внимание на то, что до этого момента никто из тех, кто управлял США, не использовал термин «геноцид» по отношению к армянам.
«Мы устали каждый год 24 апреля ждать что Соединенные Штаты на этот раз скажут насчет армян. Разве у США нет других забот, кроме того, как выступать в роли адвоката армян?», — задался вопросом Эрдоган.
Он добавил, что этим вопросом должны заниматься историки. Глава Турции также сказал, что те, кто пытается загнать Турцию в угол такого рода действиями, «потеряют важного друга».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европарламент обнародовал доклад, в котором настаивает на признании Турцией геноцида армян 1915 года.
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