2 июня 2021, 10:00 — REGNUM Позиция
Александра Лукашенко
по связанным с Украиной делам начинает меняться в правильную сторону, и этому немало поспособствовал — своей неумной политикой в отношении Минска — президент Украины
Владимир Зеленский, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 июня, комментируя высказывания президента Белоруссии.
Как сообщалось ранее, Лукашенко
пригласил представителей
ЛНР приехать в Минск для «разговора» с задержанным
основателем Telegram-канала Nexta
Романом
Протасевичем. В Луганске Протасевича считают
причастным
к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.
«Приглашение президентом Белоруссии представителей Луганской народной республики задать вопросы задержанному в Белоруссии Протасевичу говорит о многом. Важно, конечно, в каком качестве эти представители будут беседовать с Протасевичем, но как бы то ни было, ответы Протасевича, уже сотрудничающего с белорусским следствием, помогут получить новые данные о преступлениях киевской военщины в Донбассе в 2014 году. Эти данные будут сейчас очень кстати, и содействовать осуждению и наказанию военных преступников — это первейший долг и отдельных людей, и государств.
Вторая сторона дела связана с политической позицией Минска и лично Александра Лукашенко по конфликту в Донбассе. Лукашенко — реалистически мыслящий политик, он видит, что самостоятельная власть в Луганске, как и в Донецке, укрепляется, что упорная обструкция, которую Киев устраивает Минским соглашениям, делает перспективу политического урегулирования в соответствии с ними всё менее вероятной. В то же время он понимает, что отдать свободные районы Донбасса на растерзание украинским шовинистам невозможно — на примере Протасевича он имел ещё одну возможность убедиться в том, кто это такие. Важно тут и то, что и в ЛНР, и в ДНР живёт немало белорусов.
Одним словом, поживём — увидим, но уже сейчас и по этому жесту президента Белоруссии, и по высказанной Александром Лукашенко готовности прорабатывать вопрос открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом видно, что его позиция по связанным с Украиной делам начинает меняться в правильную сторону. Своей неумной политикой в отношении Минска и Белоруссии в целом Владимир Зеленский немало поспособствовал этому«, — отметил Михаил Демурин.