, 10:00 — REGNUM Позиция Александра Лукашенко по связанным с Украиной делам начинает меняться в правильную сторону, и этому немало поспособствовал — своей неумной политикой в отношении Минска — президент Украины Владимир Зеленский, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 июня, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Как сообщалось ранее, Лукашенко пригласил представителей ЛНР приехать в Минск для «разговора» с задержанным основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. В Луганске Протасевича считают причастным к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

« Приглашение президентом Белоруссии представителей Луганской народной республики задать вопросы задержанному в Белоруссии Протасевичу говорит о многом. Важно, конечно, в каком качестве эти представители будут беседовать с Протасевичем, но как бы то ни было, ответы Протасевича, уже сотрудничающего с белорусским следствием, помогут получить новые данные о преступлениях киевской военщины в Донбассе в 2014 году. Эти данные будут сейчас очень кстати, и содействовать осуждению и наказанию военных преступников — это первейший долг и отдельных людей, и государств.

Вторая сторона дела связана с политической позицией Минска и лично Александра Лукашенко по конфликту в Донбассе. Лукашенко — реалистически мыслящий политик, он видит, что самостоятельная власть в Луганске, как и в Донецке, укрепляется, что упорная обструкция, которую Киев устраивает Минским соглашениям, делает перспективу политического урегулирования в соответствии с ними всё менее вероятной. В то же время он понимает, что отдать свободные районы Донбасса на растерзание украинским шовинистам невозможно — на примере Протасевича он имел ещё одну возможность убедиться в том, кто это такие. Важно тут и то, что и в ЛНР, и в ДНР живёт немало белорусов.