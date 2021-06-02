Анапа, Краснодарский край, , 09:58 — REGNUM Авторы лучших проектов четвертого сезона международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стали участниками летней смены Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. На протяжении трех недель шесть ребят будут обучаться в рамках дополнительной образовательной программы «Технолидер».

Путевки в детский лагерь были предоставлены Всероссийским детским центром «Смена» в рамках партнерских договоренностей с международным конкурсом «Мой первый бизнес» в целях поощрения талантливых и инициативных школьников.

«Одна из основных целей нашего конкурса — мотивировать ребят не бросать свои проекты после завершения конкурсных испытаний, продолжать генерировать классные идеи и ставить амбициозные цели. Уверен, что наши юные предприниматели, которые уже показали перспективные и интересные проекты, получат в лагере не только новые полезные знакомства, практику своих навыков, но и стимул к дальнейшим победам и открытиям. Активное окружение таких же заряженных ребят этому точно поспособствует», — сообщил руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Евгений Исак.

Образовательная программа «Технолидер», которая стартовала в детском центре «Смена», направлена на развитие интереса подростков к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций.

«Наши образовательные программы позволяют ребятам отдыхать и одновременно приобретать компетенции и знания, которые необходимы каждому школьнику. В рамках смены «Технолидер» участники познакомятся с технологиями современной проектной работы, основами финансовой грамотности, проверят свои лидерские качества и навыки командообразования. Участникам конкурса «Мой первый бизнес» это будет особенно интересно, ведь каждый из них уже имеет свой проект и сможет применить полученные знания сразу на практике», — отметил руководитель ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Среди участников конкурса «Мой первый бизнес», чьи работы были отмечены этим специальным призом, 5 школьников и 1 студентка из Красноярского края, Калужской и Омской областей, Республики Крым и города Севастополя.

Например, Алиса Герман, 15-летняя школьница из Крыма, представила на конкурсе серию коллекционных игрушек — персонажей детской классической литературы. Девушка уверена, что такие игрушки помогут детям от 3 до 10 лет привить любовь к чтению. Она уже продумала первый прототип игрушек и хочет как можно скорее изготовить первую партию.

Студентка СПБГУ из Калужской области Екатерина Некрасова организовала собственное производство и разрабатывает бренд одежды «Nonstandard» с нестандартными размерными сетками. Одежда, которую отшивает девушка вместе со своей командой, предназначена в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже готова спортивная коллекция. Екатерина хочет показать через свой бренд, что все люди прекрасны по-своему.

Школьники из Красноярска Максим Любчак и Матвей Жуков разрабатывают мобильное приложение для спортсменов-кикбоксеров. Максим занимается этим видом боевых искусств с пяти лет и считает, что необходимо автоматизировать процессы подготовки спортсменов. Единый личный кабинет позволит кикбоксерам ставить и достигать новые цели, а также составлять график соревнований на год. Приложение будет напоминать о приближающихся боях, расскажет о потенциальных соперниках, а также сможет следить за физическим состоянием спортсмена. Приложение будет доступно и начинающим кикбоксерам: оно поможет найти тренера и секцию с учетом транспортной доступности и расскажет всем желающим об особенностях этого вида спорта.

На смене призеры и победители конкурса «Мой первый бизнес» будут вовлечены в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов, ученых и экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реальных проектов, планирования и анализа своих действий, научатся работать в команде, ставить задачи и достигать поставленных целей.

В рамках программы ребят ждут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи с успешными людьми, а по итогам смены все участники получат свидетельство о дополнительном образовании.

Международный конкурс «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».