Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону обнародованы результаты мониторинга цен на овощи и фрукты на розничных рынках, универсальной ярмарке на территории старого аэропорта и в сетевых магазинах. Резкого скачка цен власти не заметили. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«По большинству позиций самые низкие цены наблюдаются на универсальной ярмарке на территории старого аэропорта, которая полноценно заменила закрытый пригородный рынок «Овощной». Кроме того, она доступнее в транспортном плане. В целом, в городе по результатам проведенного мониторинга фактов резкого повышения цены на овощную продукцию не зафиксировано», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Наиболее дешёвые овощи и фрукты можно приобрести на универсальной ярмарке, развёрнутой на проспекте Шолохова. Особенно доступны здесь клубника, бананы, апельсины, яблоки, картофель, огурцы, томаты, лук.

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Ростовские власти опровергли слухи о резком скачке цен на овощи и фрукты