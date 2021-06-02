Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбургской области происходит формование молодёжного правительства. До 20 июня оренбуржцы в возрасте от 21 до 30 лет могут стать участниками конкурса и попасть в состав правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе предусмотрен прием документов от претендентов на конкретные должности в конкурсную комиссию (до 20 июня) и экспертиза, по итогам которой отберут не более трех кандидатов на каждую должность. Победителей определят до 4 июля.

Второй этап включает двухнедельную стажировку в органах исполнительной власти региона. По результатам практики фильтр должны пройти по одному кандидату на каждую должность в составе молодежного правительства.