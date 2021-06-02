Чита, , 09:56 — REGNUM В Забайкальском крае обострилась паводковая обстановка. Как сообщает телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова, по состоянию на 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах.

Движение перекрыто на участках дорог в Чернышевском районе, на двух «регионалках» в Сретенском районе, из-за разлива реки Ясутай в Тунгокоченском районе нет проезда к Кыкеру и Тунгокочену.

Проезд затруднён в Алек-Заводском, Шелопугинском, Газ-Заводском районах, в Балейском затопило два объезда для грузовых машин возле села Колобово. Дорожные службы приступят к восстановительным работам сразу, как только вода пойдёт на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая сложная обстановка сложилась на региональных дорогах в Сретенском, Нерчинском, Балейском и Могочинском районах.

Читайте также: В Забайкалье начало топить дороги