Москва, , 09:56 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело по факту травмирования шестилетнего мальчика в Москве, сообщает 2 июня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Происшествие случилось днём 1 июня на спортивной площадке во дворе дома на улице Ярцевская. По данным СК, на ребёнка упали хоккейные ворота, после чего пострадавшего госпитализировали, врачи ему оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что расследование дела продолжается.