Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Софи Тёрнер снимется в новом драматическом сериале HBO «Лестница» (The Staircase). Об этом 2 июня сообщает журнал Variety.

В проекте также участвуют Колин Фёрт, Тони Коллетт, Паркер Поузи и Розмари Деуитт. Тёрнер исполнит роль Маргарет Рэтлифф — приёмной дочери писателя Майкла Петерсона (Фёрт), который был признан виновным в убийстве жены Кэтлин (Коллет).

Для справки: в основу будущего шоу «Лестница» ляжет оригинальная история романиста из США Майкла Петерсона, а также одноимённый документальный сериал, который в 2004 году снял французский продюсер и режиссёр Жан-Ксавье де Лестрейд. Петерсона в 2001 году обвинили в убийстве жены. Во время суда дочери писателя выступили на стороне отца.

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