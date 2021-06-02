Абакан, , 09:54 — REGNUM Ещё один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Хакасии — 63-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в республиканском правительстве.

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Таким образом, с начала 2021 года в регионе умерли уже 188 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Хакасии выявлено 5644 носителя коронавируса, выздоровели 5182 человека.

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