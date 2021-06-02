Кишинёв, , 09:59 — REGNUM Политика действующего президента Молдавии Майи Санду ведёт к тому, что многие структуры государства переходят под контроль внешних сил. Об этом заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью телеканалу «REN Молдова».

«Когда мы понимаем, что можем проснуться в один день, и здесь будет НАТО или здесь Сорос (финансисту Джордж Сорос — прим. ИА REGNUM) и другие фонды будут орудовать во всех государственных структурах, здоровые силы объединяются для того, чтобы спасти страну», — заявил лидер «социалистов».

Додон отметил, что объединение его партии с Партией коммунистов направлено на то, чтобы противостоять перехвату власти в Молдавии «внешними силами». Он также выразил надежду, что многие граждане страны успели оценить процессы, начавшиеся после выборов президента, и на парламентских выборах «сделают правильный выбор».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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