Богданович, Свердловская область, , 10:09 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) осудили рецидивиста-мошенника, похитившего автокран и сдавшего его на металлолом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Было установлено, что житель Кургана встретился с продавцом автокрана на базе грузового автомобиля «Урал» и солгал, что намерен приобрести транспортное средство в рассрочку. Не имея средств на покупку автокрана, мошенник убедил владельца передать ему автокран на основе устного договора купли-продажи. Собственник отдал «покупателю» ключи и документы на автомобиль, и злоумышленник скрылся на автомобиле, причинив продавцу ущерб в размере 298 тыс. рублей.

В дальнейшем рецидивист сдал транспортное средство на металлолом, выручив 100 тыс. рублей. До этого гражданин был неоднократно судим за схожие преступления. На момент рассмотрения дела о мошенничестве злоумышленник «отбывал наказание в колонии строгого режима за предыдущее преступление».

Жителя Кургана признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и приговорили к четырём годам колонии строгого режима.

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