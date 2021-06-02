Варшава, , 09:53 — REGNUM 1 июня полиция задержала в Варшаве телеведущего польского англоязычного телеканала Poland IN по подозрению в изнасиловании трех подростков в возрасте 15−17 лет. Об этом журналистам Onet. pl рассказала пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши.

«В правоохранительные органы обратились трое несовершеннолетних граждан в возрасте 15−17 лет. Они заявили, что подозреваемый в разное время изнасиловал их. По их словам, подозреваемый, пользуясь статусом известного телеведущего, заманил их сделать фотосессию к себе в студию, где совершил противоправные действия», — сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Александра Скшиняж.

В прокуратуре также напомнили, что ранее мужчина уже обвинялся в попытке склонить 14-летнюю девочку к половой связи. Тем не менее, тогда он не применял насильственных действий, и суд назначил ему условное наказание в виде лишения свободы на срок 2 лет и 7 месяцев.

Если ведущего признают виновным, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.