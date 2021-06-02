Киев, , 09:56 — REGNUM Сильные дожди и ветер спровоцировали аварии на электросетях на Украине. Без света остались 50 населённых пунктов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Так, в Днепропетровской области Украины обесточены 38 населённых пунктов, в Донецкой и Запорожской — по шесть. К восстановлению электропитания привлечены бригады облэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских Черновцах на стройплощадке рухнул башенный кран. Его оператор получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

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