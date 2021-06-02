Сеул, 2 июня 2021, 09:54 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает возглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом 2 июня сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию PNR Research.
Согласно результатам опроса, проведённого 29 мая среди 1004 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 36% респондентов.
На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 25,9% респондентов.
За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (14,3%), независимый депутат Хон Чжун Пё (5,7%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (3,3%), бывший премьер-министр страны Чон Сэ Гюн (3,3%), кандидат от партии Справедливости Сим Сам Чон (1,6%).