Симферополь, 2 июня 2021, 09:52 — REGNUM Персонал и пациентов крымской Республиканской детской клинической больницы в Симферополе эвакуировали утром 2 июня.
Причины и подробности эвакуации уточняются. На месте работают правоохранительные органы, сообщает «Крым 24».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе из-за сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы сотрудники Крымского федерального университета, сообщение оказалось ложным — никаких опасных предметов не нашли. Утро понедельника 31 мая началось с эвакуации и для сотрудников администрации Керчи, через некоторое время люди вернулись к работе.