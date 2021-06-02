Париж, , 09:57 — REGNUM Мировые инвестиции в энергетику в 2021 году вырастут на 10% и составят $1,9 трлн. Это будет означать возвращение на докризисный уровень, говорится в опубликованном 2 июня отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Фокус впервые сместился в сторону электроэнергетики, потеснив ископаемые источники энергии, следует из отчёта. Ожидается, что глобальный спрос на энергоресурсы вырастет за текущий год на 4,6%, тогда как в 2020 году он снизился на 4%.

Многие компании ещё не преодолели финансовые сложности, но инвесторы пользуются активной монетарной политикой и вкладываются в инфраструктуру. Финансовые потоки при этом смещаются в сторону чистых технологий.

Вложения в электрогенерацию вырастут на 5% — до $820 млрд, в добычу нефти и газа — на 10%.

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