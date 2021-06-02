Уфа, , 09:49 — REGNUM Рабочий Уфимского филиала ООО «РН-Бурение» погиб на Арланском нефтяном месторождении в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 30 мая на северо-западе Башкирии на кустовой площадке скважины № 2069 22-летний помощник бурильщика с помощью лебёдки затаскивал бурильную трубу на приемный мост. В какой-то момент он получил удар трубой. В результате рабочий получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в медучреждение, где ночью скончался.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции начали расследование данного несчастного случая. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что при разборе кирпичной перегородки в доме в Башкирии погиб рабочий.