Волгоград, , 09:47 — REGNUM Ливни в сочетании с градом, грозой и шквалистым ветром пришли в Волгоградскую область в ночь на 2 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В режим повышенной готовности переведены все оперативные службы, а также ремонтно-восстановительные бригады.

Улицы областного центра утопают в воде. Вечером 1 июня в администрации области прошло оперативное совещание. Губернатор Андрей Бочаров перед руководителями профильных ведомств и главами муниципальных образований поставил задачи по предотвращению и ликвидации возможных последствий непогоды. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, в случае необходимости будет задействован резерв технических средств.

«Службы провели дополнительную проверку работоспособности колодцев ливневой канализации и ливнеприемных решеток. При этом системе ливневой канализации может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод, выпавших за короткий период. На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливнеприёмники», — уточнили в мэрии Волгограда.

По данным синоптиков, наиболее высокая интенсивность осадков в Волгограде прогнозируется 2 июня с 12:00 до 06:00 3 июня. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.