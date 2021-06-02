Волгоград, 2 июня 2021, 09:47 — REGNUM Ливни в сочетании с градом, грозой и шквалистым ветром пришли в Волгоградскую область в ночь на 2 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В режим повышенной готовности переведены все оперативные службы, а также ремонтно-восстановительные бригады.
Улицы областного центра утопают в воде. Вечером 1 июня в администрации области прошло оперативное совещание. Губернатор Андрей Бочаров перед руководителями профильных ведомств и главами муниципальных образований поставил задачи по предотвращению и ликвидации возможных последствий непогоды. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, в случае необходимости будет задействован резерв технических средств.
По данным синоптиков, наиболее высокая интенсивность осадков в Волгограде прогнозируется 2 июня с 12:00 до 06:00 3 июня. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.