Москва, , 09:46 — REGNUM Возможность введения санкций против России со стороны Соединённых Штатов является «постоянным риском» для Москвы, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что власти США на протяжении многих лет вводили антироссийские санкции по разным причинам, поэтому кредитно-денежная и фискальная политика России «довольно консервативная».

Вместе с тем, российские резервы «достаточно велики, чтобы выдержать все финансовые или геополитические сценарии». Дедолларизация является частью широкой политики по управлению валютными рисками, сказала Набиуллина в интервью CNBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что никому в РФ не нравится конфронтация с Западом, от неё все устали.

По его словам, на Западе могли «повести себя гораздо более тонко, умно», например в вопросе присоединения Крыма к России, и «не разрушить отношения», а «заявить о каких-то своих обеспокоенностях».

Политику санкций западные страны начали против России в 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Этому предшествовал инспирированный Западом государственный переворот на Украине.

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