Пермь, , 09:45 — REGNUM В Перми еврейская община не получила разрешение на строительство Еврейского благотворительного общественного центра многоцелевого назначения на участке по ул. Энгельса, об этом сообщает издание Business Class.

По данным СМИ, мэрия отказалась выдавать разрешение из-за отсутствия ряда необходимых документов и несоответствия представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ.

Напомним, еврейская община планировала построить многоцелевой центр, и в здании высотой до четырех этажей разместить аудитории для лекций, помещения для досуга и проведения торжеств, столовую, спортзал, методические и игровые помещения для детей, библиотеку и музей толерантности.

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