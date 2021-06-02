Берлин, , 09:46 — REGNUM Германская авиакомпания Lufthansa отменила 2 июня свои рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт, данное событие является разовым инцидентом. Об этом 2 июня сообщила представитель немецкого авиаперевозчика.

«Сегодня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва, это разовый случай», — приводит ее слова РИА Новости.

Также представитель Lufthansa указала, что данная отмена двух рейсов произошла в результате «неполучения разрешения от воздушных ведомств».

В то же время, она не стала уточнять, российскими или немецкими ведомствами было отказано в получении разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что авиационные власти не дали S7 Airlines Германии разрешения на выполнение двух рейсов.