Москва, , 09:43 — REGNUM Росрыболовство подвело итоги последнего аукциона по продаже инвестиционных квот на вылов глубоководных крабов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании протокола аукциона, опубликованного на сайте ведомства.

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В выставленный на торги лот включены доли квот на добычу краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах. Каждая доля по 16,6%. Начальная цена составляла 211,8 млн рублей. Победитель торгов обязан построить на российской верфи краболовное судно длиной свыше 50 м.

В аукционе приняли участие две компании — сахалинское ООО «Феникс» и ООО «Корвет» с юридической пропиской в Калининграде.

Победило в торгах ООО «Корвет», которое предложило максимальную цену — почти 392 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аудиторы Счётной палаты РФ пришли к выводу, что национальный план по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса не предотвратил монополизацию рынка добычи водных биоресурсов. После введения крабовых аукционов не появилось новых участников на этом рынке, а постоянные краболовы, наоборот, увеличили свои доли.