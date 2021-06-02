Алжир, , 09:46 — REGNUM Национальная авиакомпания Алжира — Air Algerie объявила о частичном возобновлении полетов с 1 июня. Об этом сообщает издание Algeria Press Service со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Алжира.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Авиасообщение будет возобновлено с четырьмя странами, среди которых Тунис, Турция, Франция и Испания.

Решение о частичном открытии воздушного пространства было принято Советом министров после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

1 июня в Алжир из Франции прибыли 299 пассажиров. Отмечается, что возвращающиеся в страну должны пройти два теста ПЦР в дополнение к еще одному, который они сдают в аэропорту.

Напомним, с 1 марта 2020 года в Алжире были отменены все репатриационные рейсы в страну.

Читайте также: В Алжире уточнили сроки производства вакцины «Спутник V»