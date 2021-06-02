Киев, 2 июня 2021, 09:47 — REGNUM В столицу Украины с рабочим визитом прибыла группа сенаторов США. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Енин добавил, что 2 июня американские политики встретятся с представителями украинской власти и проведут переговоры с ними.
Отметим, что группа американских парламентариев, помимо Украины, посетит Литву и Грузию.
Напомним, ранее директор польского Ягеллонского института Марцин Рошковский заявил, что Польша разочарована дружбой с США, поскольку Вашингтон ставит свои интересы выше дружбы.
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