Киев, , 09:47 — REGNUM В столицу Украины с рабочим визитом прибыла группа сенаторов США. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом на Украину!» — сказал он.

Енин добавил, что 2 июня американские политики встретятся с представителями украинской власти и проведут переговоры с ними.

Отметим, что группа американских парламентариев, помимо Украины, посетит Литву и Грузию.

Напомним, ранее директор польского Ягеллонского института Марцин Рошковский заявил, что Польша разочарована дружбой с США, поскольку Вашингтон ставит свои интересы выше дружбы.

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