Киев, , 09:46 — REGNUM Катастрофой для экономики Украины обернулся отказ властей страны от торговых отношений с Россией. В этом уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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Политик отметил, что Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, что не могло не отразиться на экономической ситуации внутри страны.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ, и потеряли десятки миллиардов долларов, и ничем это не компенсировали», — подчеркнул парламентарий во время выступления, которое транслировалось в YouTube.

По его словам, единственное, что хорошо получается у Киева, — «это ругаться с соседями».

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Рабинович считает, что Украине также дорого обойдётся решение поссориться с Белоруссией. По его мнению, внешняя политика Украины больно ударит по простым жителям государства.

«Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?» — задаёт вопрос Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина приняла решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая. Так, украинским авиакомпаниям и самолётам теперь запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Такие меры были приняты на фоне инцидента с посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска, который правительство Украины посчитало нарушением Конвенции о международной гражданской авиации.