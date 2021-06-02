Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ планируют убрать с улиц надувные батуты. Об этом написал на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков, комментируя трагический случай в Барнауле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2019 году в нашем городе был подобный инцидент. Тогда всех проверили, некоторых наказали. В тот год в городе работало 11 надувных батутов. В прошлом году они все были закрыты из-за ковидных ограничений», — отметил он.

По его мнению, сейчас аттракционам также не разрешат работать из-за сложной эпидемиологической ситуации. В связи с этим власти города прорабатывают возможность запрета использования уличных батутов на территории Улан-Удэ. 2 июня Шутенко поручил создать межведомственную комиссию по этому вопроса.

Напомним, 30 мая в Барнауле сильно пострадали двое детей, игравших на батуте. По словам очевидцев, после того, как оторвались крепления, двух девочек 2017 года рождения буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы. Как сообщало ИА REGNUM, позже выяснилось, что в городе есть проблема с регистрацией батутов.

Подробнее: Покалеченные дети на батуте: в Алтайском крае не регистрируют аттракционы