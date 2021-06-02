Барнаул, , 09:42 — REGNUM В то время, когда российский президент Владимир Путин призывает чиновников заботиться о нуждах людей, в сельских медучреждениях Алтайского края продолжается «чёрная» оптимизация. Судя по попавшим в сеть видеокадрам, перевод санитарок в уборщицы уже не относится к области слухов.

В ходе совещания у алтайского министра здравоохранения Дмитрия Повова главврач Завьяловской ЦРБ Марина Костромицкая во всеуслышание заявила, что уволила пять из шести круглосуточных сменных «уборщиц служебных помещений», перераспределив их обязанности. А на уточняющий вопрос главы минздрава ответила, что в штате нет санитарок, а уборщицы делают тоже самое, что и санитарки.

Также выяснилось, что на два отделения работает теперь одна сестра — хозяйка. Главврач утверждает, что все справляются. Всего за два месяца из больницы ушли уже не менее десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровый кризис в медицинских учреждениях Алтайского края самым серьёзным образом снижает доступность получения медицинских услуг на селе. Так, в Староалейской ЦРБ сотрудников хирургического отделения вынужденно отправили в отпуска до 1 июля. А всё потому, что работать без анестезиолога и хирурга отделение просто не может.

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Напомним также, что ровно год назад в Барнауле чуть было не состоялся ещё более грандиозное унижение. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий ортопедическим отделением Центра охраны материнства и детства Арсен Осипов в своём видеообращении со слезами на глазах рассказал, что лично ему и всему коллективу предложили уволиться и занять вакантные должности уборщиков в стационаре.

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