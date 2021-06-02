Семилуки, Воронежская область, , 09:42 — REGNUM В Семилукском районе Воронежской области среди жителей, привившихся от коронавируса, проведут розыгрыш автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района.

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«Все устали от ограничительных мер, а для их снятия нам необходимо приобрести коллективный иммунитет. Никаких ограничительных мер, для людей, отказавшихся от вакцинации предусмотрено не будет, но мы будем продумывать мотивирующие мероприятия, чтобы число вакцинированных увеличилось и район смог вернуться к нормальной жизни», — прокомментировал глава администрации района Геннадий Швырков

Розыгрыш будет проводиться 1 сентября, в лотерее смогут принять участие все, кто успел ввести оба компонента вакцины до даны розыгрыша. Записываться на вакцинацию предлагают в Семилукской ЦРБ — вместе с ней власти будут вести учёт жителей, уже получивших прививки, им будут присвоены номера, а по этим номерам посредством лотереи будут разыграны призы. Разыгрываться будет автомобиль LADA GRANTA Cross в комплектации «Комфорт», её администрации предоставили спонсоры. Помимо главного приза, обещают разыграть ещё множество ценных призов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области рекомендовал работодателям предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной тем сотрудникам, которые решили привиться от коронавируса.