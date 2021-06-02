Москва, , 09:48 — REGNUM Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров приступили к работе в открытом космосе. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Роскосмоса, трансляция ведётся на сайте госкорпорации.

Выход членов экспедиции МКС-65 за пределы Международной космической станции — первый в текущем году, он начался в 08:53 по московскому времени с открытием выходного люка стыковочного отсека «Поиск». Оба космонавта впервые покинули станцию.

«Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента МКС», — отметили в Роскосмосе.

Новицкий и Дубов проведут в открытом космосе около 7 часов.

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