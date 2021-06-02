Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Российское общество «Знание» объединило усилия с историками, государственными деятелями, яркими представителями сферы культуры и искусства, успешными спортсменами, бизнесменами и почетными жителями Санкт-Петербурга для подготовки цикла уникальных авторских лекций-экскурсий по городу на Неве. Участниками лекций стали школьники Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Общество «Знание» организовало лекцию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о блокаде Ленинграда, а также посещение Музея обороны и блокады Ленинграда и «Бункера Жданова», где губернатор города рассказал школьникам о важнейших событиях в отечественной истории Второй мировой войны. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский познакомил детей с легендарными котами музея и поделился с ними удивительными фактами из его истории. Во время водной прогулки по Неве Директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский рассказали школьникам об особенностях петербургской архитектуры.

Особого внимания заслуживает лекция об уникальном проекте — празднике выпускников «Алые паруса», который стал визитной карточкой Санкт-Петербурга и неоднократно завоевывал высшие награды на престижных конкурсах мирового уровня (главная награда на конкурсе Best Event Awards World в 2019 году). В «Ленинград Центре» перед школьниками выступит российский предприниматель Юрий Ковальчук, один из тех, кто поддержал возрождение праздника и фактически дал ему новую жизнь уже в новейшей истории России, а также команда организаторов праздника — те, кто участвует сегодня в его непосредственной подготовке и проведении. Молодые люди узнают о том, как задумывался, создавался и чем сейчас живет уникальный проект, зрители смогут заглянуть за кулисы праздника, узнать все нюансы уникальных технологических решений, которые делают его поистине неповторимым. Экскурсия завершится водной прогулкой, во время которой ее гости по обе стороны экрана смогут посетить и увидеть своими глазами символ праздника.

Для любителей острых ощущений и экстрима общество «Знание» подготовило особое путешествие на уникальный автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области. Это комплекс мирового уровня, объединяющий технические виды спорта и развлечения, инфраструктура которого позволяет принимать разные виды авто и мотогонок — от туринга до ралли-кросса и супербайка. В ходе экскурсии школьники узнают, как создавалась Игора Драйв, познакомятся с передовыми технологиями, которые применялись в ходе реализации проекта, посетят выставку автомобилей и, конечно, смогут пообщаться в неформальной обстановке с настоящими автогонщиками, среди которых пилот гонок Формулы-1 Виталий Петров и многократный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин. Благодаря трансляции захватывающей экскурсии в студии «Знание» ПМЭФ-21 каждый желающий сможет стать ее виртуальным гостем.

В цикл лекций также войдут экскурсия по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, интервью о футбольном клубе «Зенит» с его главным тренером Сергеем Семаком, прогулка по Петергофу с Еленой Кальницкой, генеральным директором Государственного музея-заповедника «Петергоф», экскурсия на небоскреб Лахта Центр с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, посещение Ленинградской АЭС с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым и другие увлекательные экскурсии.

Премьера экскурсий, посвященных знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга, пройдет 2−5 июня 2021 года в эфире студии Российского общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума.

Лекции будут транслироваться в интерактивной студии Российского общества «Знание» в рабочие дни ПМЭФ, на официальном сайте https://pmef.znanierussia.ru, в социальных сетях общества «Знание», а также в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте. Это позволит увеличить аудиторию зрителей и сделать материалы доступными широкому кругу желающих.

«Мы постарались показать Санкт-Петербург с ракурса, не знакомого обычному человеку — через прогулки, погружения, лекции и интервью, зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик. В этом мы видим нашу миссию — рассказывать об уникальных явлениях и ярких событиях в формате, понятном каждому читателю, слушателю и зрителю», — отмечает генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Побывать в Санкт-Петербурге во время белых ночей, узнать о важнейших событиях в истории этого города из уст тех, кто знает о нем все, стать частью по-настоящему масштабного события — это уникальная возможность, которая представляется далеко не каждому подростку. Этот город можно изучать бесконечно, и каждый раз ты будешь узнавать о нем что-то новое. Уверена, зрители студии смогут проникнуться атмосферой, которую чувствовали авторы и участники экскурсий», — рассказала победительница первого и участник второго сезона конкурса «Большая перемена» Динара Гафина из Казани.

Помимо эксклюзивной коллекции экскурсий, зрители смогут посмотреть трансляцию гостевого эфира студии, которая позволит погрузиться в события на площадке Форума. Гостями эфира станут ведущие российские бизнесмены, государственные деятели, представители научного и экспертного сообщества. Они раскроют актуальные темы социальной, деловой и политической повестки ПМЭФ, рассказывая зрителям «просто о сложном». Общество «Знание» приглашает всех желающих выступить соавторами эфира студии и оставить свои вопросы для спикеров на сайте https://pmef.znanierussia.ru/. Ответы на них зрители смогут получить во время трансляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой — просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Напомним, конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимают участие ученики 5−10 классов общеобразовательных школ и студенты колледжей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

«Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.