Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Цены на нефть в $100 за баррель вряд ли вернутся в ближайшие два-три года. Об этом глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил 2 июня РИА Новости на полях ПМЭФ.

Министра спросили о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и повышения цены до $100. Шульгинов отметил, что спрос на нефть вырос после введения в США стимулирующих мер.

Вместе с тем ОПЕК+ занимается балансировкой спроса и предложения, и возвращение цен к отметке в $100 маловероятно. Оценки на далёкую перспективу различны, это и $50, и $70 за баррель.

«Но есть неопределенность, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании всё равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах», — заявил Шульгинов.

Супецикл — долгий период структурного превышения спроса над предложением, после чего наступает существенное повышение цен. Последний суперцикл на нефтяном рынке наблюдался в 2003—2014 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня цена на нефть марки Brent впервые с 8 марта превысила отметку в $71.

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