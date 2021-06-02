Челябинск, , 09:38 — REGNUM В Челябинске уничтожили несколько столетних деревьев. Об этом пишут СМИ.

Ранее ели и лиственницы росли в районе улицы Красной и проспекта Ленина. Даурская лиственница была посажена в 1905 году из семян, привезённых с Дальнего Востока. В мэрии города утверждают, что деревья были погибшими. Губернатор области Алексей Текслер поручил провести проверку по данному факту.

Отметим, семена с Дальнего Востока были привезены одним из раненых офицеров — участником Русско-японской войны. Всего в городе высадили несколько десятков даурских деревьев. Основная их часть уже утрачена.