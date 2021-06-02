Сеул, , 09:37 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 565 377 человек. Об этом 2 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 2 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 6 358 512 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 12,4%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 4 017 845 человек, а препаратом Pfizer — 2 340 667 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 25 945 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 198 010 человек.

Между тем за последние два дня (31 мая — 1 июня) в стране было зарегистрировано 2222 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 29 850 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на десять человек, до 192 человек.