Москва, , 09:45 — REGNUM Совсем жёсткие санкции стран Запада в отношении России, по сути, являются войной, и наша страна должна быть к ним готова. Об этом 2 июня заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жёсткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — сказал он.

Кроме того, Чемезов отметил, что к такому обороту событий, по его мнению, не готовы, ни США, ни Евросоюз.

При этом глава «Ростеха» добавил, что объем торговли РФ с ША небольшой, в то время, как у ЕС с российской стороной сильный взаимный интерес, так как европейская экономика в большей степени завязана на российскую.

«Из-за санкций они лишаются нашего рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет», — уточнил он.

Также Чемезов указал, что Россия, со своей стороны, делает все, чтобы «уберечь партнерские связи от деградации» и подчеркнул, что считает, что текущая ситуация в данном вопросе сохранится в течение долгого времени, хотя он верит, что в итоге возобладает здравый смысл.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовятся к возможному отключению России от системы SWIFT, интересы страны должны быть обеспечены «при любом развитии событий».