Белгород, , 09:38 — REGNUM Картины стоимостью более 500 тысяч рублей изъяли сотрудники таможни совместно с пограничниками в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка Белгородской области. Владельцы полотен не задекларировали их, посчитав не ценными, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

Художественные произведения везла в автомобиле супружеская пара. Со слов уроженцев Чеченской Республики, они приобрели 11 картин по символической цене на распродаже в Бельгии и везли их родственникам. Декларировать полотна не стали, поскольку не подозревали, что они имеют какую-то историческую ценность.

Эксперты определили, что все картины ранее были в употреблении, большинство работ с авторской надписью W. Myska. Одно из полотен является вольной копией с работы «Автопортрет 1790 года» известной французской художницы Элизабет Виже-Лебрен, подлинник которого хранится в собрании Галереи Уффици. Еще одна картина — реплика с пейзажа «Аллея попугаев в амстердамском зоопарке 1902 г.» Макса Либермана, чей оригинал находится в собрании Бременской картинной галереи.

«По результатам проведенных искусствоведческой и товароведческой экспертиз обнаруженные картины не относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость составляет 530 тысяч рублей», — уточнил заместитель начальника ТП МАПП Нехотеевка Сергей Амелин.

В отношении владельцев возбуждены два дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров. Картины изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.