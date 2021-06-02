Москва, , 09:35 — REGNUM Правительство России подготовило и внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий полномочия регионов по развитию федеральных вузов. Об этом 2 июня сообщает официальный сайт правительства.

Проект закона позволяет регионам принимать участие в развитии инфраструктуры федеральных вузов и научных организаций. Документ вносит изменения в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и «Об образовании в Российской Федерации».

Субъекты смогут напрямую проводить финансирование программ развития вузов вне зависимости от ведомственной принадлежности, а также участвовать в формировании их инфраструктуры. Регионы смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки, которые проводят вузы и научные организации.