Вена, , 09:33 — REGNUM Студия Experiment 101 опубликовала описание к патчу 1.4 игры Biomutant. Об этом 2 июня сообщает портал DSOGaming.

Разработчики рассказали, что они сократили диалоги ранних этапов игры, кроме того, обновление также уменьшило объём реплик, которые персонажи произносят на своём языке. Геймеры также получили возможность изменять настройки и выбирать, хотят ли они при беседах с NPC (неигровой персонаж) слышать рассказчика, язык зверьков или и то и другое одновременно.

Патч также убрал анимацию задержки текста, добавил в Biomutant «Экстремальный» режим сложности и внёс некоторые изменения в боевую систему.

Напомним, релиз ролевой экшн-игры с открытым миром Biomutant состоялся 25 мая 2021 года. Её ПК-версия получила на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes 67 баллов (из 100 возможных).

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Biomutant пообещали прислушаться к игрокам