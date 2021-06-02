Уфа, , 09:34 — REGNUM Деятельность реабилитационного центра для наркозависимых приостановили в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в начале текущего года житель г. Уфы организовал в арендованном жилом доме в с. Алкино-2 частный центр, в котором предоставлялись услуги по реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Сотрудники прокуратуры Чишминского района установили, что здание не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. На момент проверки в центре проживали свыше 20 человек.

Отмечается, что руководитель фирмы был привлечен к административной ответственности по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Помимо этого, прокуратура потребовала через суд прекратить использовать данное здание в качестве реабилитационного центра.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, в настоящее время здание опечатано», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии потребовала запретить деятельность реабилитационного центра в Калининском районе Уфы.