Абакан, , 09:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в регионе подтверждено 5644 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 5182 человека.

Амбулаторно лечатся 154 жителя Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах — 120. К аппаратам ИВЛ подключены десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Хакасии было выявлено 26 носителей коронавируса, выздоровели 27 человек.

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